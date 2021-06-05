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"Достояние жителей всей России": глава Бурятии рассказал о развитии туризма в регионе

Общество
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«Достояние жителей всей России»: глава Бурятии рассказал о развитии туризма в регионе
pixabay.com /

Государство должно предпринимать усилия для развития туризма в Байкальском регионе и сохранения этой природной достопримечательности. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его словам, Байкал является достоянием жителей всей России. При этом в 2007 году в регионе была создана особая экономическая зона, получившая название "Байкальская гавань", передает Федеральное агентство новостей.

"На этой территории можно строить. Сейчас это вызывает большой интерес у инвесторов. Наша задача — все правильно организовать. Мы работаем с сопутствующим обеспечением: логистика, доступность авиационных перевозок, новая посадочная полоса. С этого года начинает строиться новый терминал в аэропорту на два миллиона пассажиров, развиваем дорожную сеть", — сказал Цыденов в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он также добавил, что в ближайшем будущем в Бурятии будут запущены дополнительные авиарейсы, которые охватят новые города. При этом особое внимание уделяется сфере обслуживания. По его словам, озеро Байкал ежегодно притягивает к себе массу туристов, даря путешественникам невероятные впечатления на всю жизнь.

#россия #бурятия #байкал #цыденов
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