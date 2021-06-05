Рогозин оставил Сафронова в статусе сотрудника Роскосмоса до новых судебных решений

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал обвиняемого в госизмене советника Ивана Сафронова своим подчиненным.

Рогозин во время выступления на ПМЭФ-2021 рассказал, что положение Сафронова не изменится до того, как суд не примет решение в отношении журналиста. Также он подчеркнул, что надеется на разрешение ситуации.

Экс-журналиста задержали в июле 2020 года. Ему вскоре инкриминировали дело о государственной измене и поместили в СИЗО "Лефортово". Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, он не признает своей вины.