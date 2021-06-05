Елена Воробей призналась, что устала петь чужими голосами

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Заслуженная артистка России Елена Воробей поделилась планами на свое творчество и ответила, будет ли продолжать свою карьеру на сцене.

Елена Воробей для своих выступлений в "Аншлаге" часто примеряет образы разных российских знаменитостей. Артистка часто пародировала на сцене Любовь Успенскую, Сати Казанову, Жанну Фриске, Жанну Агузарову и Надежду Кадышеву. Однако юмористка призналась, что ей надоели постоянные перевоплощения и пение чужим голосом. Она рассказала, что хочет начать самостоятельную музыкальную карьеру.

"Я вернулась к пению, которое когда-то мне принесло первый реальный успех на всю страну и было мной отброшено на второй план. Я устала петь чужими голосами, мне это уже не прикольно, я и так считаю, что подзадержалась в этом деле", — поделилась Елена Воробей в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Елена Воробей рассказала о своем сотрудничестве с певцом Эдгаром (EDGAR), вместе с которым она сейчас снимает клип "А я скучаю". Также пародистка выразила благодарность Денису Майданову, подарившему ей композицию "Все перемелется" — этот хит снискал большой успех у публики. Пластинка разошлась большим тиражом, а песню часто можно услышать на радио.