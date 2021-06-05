Четыре футболиста «Зенита» сыграют за сборную России в матче против Болгарии

vk.com / Сборная России по футболу

Назван состав сборной России на товарищеском матче с командой Болгарии, который пройдет в преддверии чемпионата Европы по футболу уже сегодня, 5 июня.

Российскую сторону на поле представят футболисты Шунин, Кудряшов, Джикия, Баринов, Зобнин, Головин, Ионов. Также в состав команды вошли четыре игрока питерского футбольного клуба "Зенит" — Оздоев, Дзюба, Караваев, Жирков.

Товарищеская игра со сборной Болгарии начнется в Москве в 18:00 по мск. Она станет своего рода генеральной репетицией для российских футболистов перед началом Евро-2020. Турнир стартует 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи пройдут на девяти стадионах разных стран Европы.