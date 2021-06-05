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Центр Гамалеи подтвердил, что не закупает яйца для производства вакцин

Общество
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Центр Гамалеи подтвердил, что не закупает яйца для производства вакцин
Global Look Press / Thiago Prudencio / Keystone Press Agency

Яйца не используют для производства российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Все процессы происходят в синтетических средах, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Таким образом один из создателей первого в мире зарегистрированного препарата от коронавируса ответил на слова главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Последний ранее отметил отсутствие в стране компании, которая специализировалась бы на яйцах, свободных от патогенной флоры. Обычно их используют для выпуска отдельных видов вакцин для животных, передает РИА Новости.

#коронавирус #гинцбург #Спутник V
Центр Гамалеи подтвердил, что не закупает яйца для производства вакцин
Центр Гамалеи подтвердил, что не закупает яйца для производства вакцин
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