Два человека погибли в ДТП с участием поезда и иномарки под Анапой

Nation News / Наталья Агеенко

Страшная авария случилась на нерегулируемом железнодорожном переезде недалеко от курортного поселка Витязево. Пассажирский поезд совершил наезд на автомобиль Toyota Land Cruiser.

Легковая машина выехала на железнодорожный переезд. Сигнализация перед приближающимся поездом был исправна. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным, чтобы избежать столкновения. Кузов легковушки сплющило и сжало.

В результате ДТП один человек из иномарки госпитализирован, 50-летний водитель и 49-летний пассажир автомобиля погибли на месте. В поезде пострадавших нет. Авария привела к задержке поездов на данном участке железнодорожных путей. Спецслужбы работают на месте произошедшего, все детали аварии выясняются.