Пять человек стали жертвами поножовщины на востоке Китая

Федеральное агентство новостей / Владислав Краев

Инцидент произошел в провинции Аньхой на востоке страны. Злоумышленник стал бить ножом пешеходов.

Поножовщина произошла днем, в субботу, в городском округе Аньцин на торговой пешеходной улице Ренмин-роуд. В результате нападения погибли пять человек, еще 15 госпитализированы с ранами, сообщает газета Global Times.

Полицейские задержали нападавшего на месте происшествия. В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются. Отмечается, что местные жители пришли в больницу, куда привезли всех пострадавших, чтобы сдать кровь.