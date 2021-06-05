В Красноярске полицейского уволили из органов за кражу зубной щетки

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Начальник участковых уполномоченных Большеулуйского отдела полиции в Красноярском крае может лишиться должности из-за воровства в супермаркете.

По предварительным данным, майор полиции покупал продукты и не стал платить за зубную щетку и освежитель для автомобиля. Когда это заметили сотрудники магазина, мужчина решил сбежать, однако охранники успели его задержать.

В настоящее время инспекция по личному составу ГУ МВД России по Красноярскому краю проводит служебную проверку в отношении сотрудника. Полицейский пока отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если факт мелкой кражи из магазина подтвердится, то майор будет уволен из органов внутренних дел.