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В Белоруссии сравнили санкции против "Белавиа" с рейдерским захватом рынка

Политика
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В Белоруссии сравнили санкции против «Белавиа» с рейдерским захватом рынка
Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

Решение ввести санкции в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа" принято с целью "удушить" национального перевозчика, заявили в департаменте по авиации минтранса республики.

Директор ведомства Артем Сикорский уличил иностранные власти в рейдерском захвате рынка авиационных перевозок. В рамках эфира на телеканале ОНТ он напомнил, что компания не принимала участие в событиях, которые теперь зарубежные структуры используют как предлог для новых ограничений против Белоруссии.

Речь идет о незапланированной посадке пассажирского лайнера в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. В ходе проверки самолета был задержан Роман Протасевич и его знакомая София Сапега. Они подозреваются в совершении ряда преступлений, в том числе причастны к организации протестов в республике.

#санкции #белоруссия #белавиа
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