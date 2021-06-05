Мясников сообщил о «кусающих» сердце бактериях, возникающих из-за проблем с зубами

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Опасные для здоровья последствия проблем с зубами перечислил врач и телеведущий Александр Мясников.

Проблемы стоматологического характера могут стать причиной не только дискомфорта, но и опасных заболеваний. Первым делом из-за кариеса возникают головные боли, так как он задевает нервные окончания, отметил медик.

Также из-за артрита и артроза верхнечелюстного сустава может развиться неправильный прикус. Пробелы между зубами, возникающие в виду таких проблем, приводят к развитию проблем с сердцем. Это происходит по причине возникновения в ротовой полости бактерий, сообщил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

"Бактерии, вызывая процессы воспаления, "кусают" наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем — не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления", — объяснил он.

Самыми опасными последствиями несоблюдения гигиены ротовой полости считаются проблемы с пищеварением. В ряде случаев посредственное отношение к зубам может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.