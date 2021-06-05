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Подросток впал в кому из-за наркотиков во время джазового концерта в Москве

Происшествия
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Подросток впал в кому из-за наркотиков во время джазового концерта в Москве
pxfuel.com /

Группа несовершеннолетних жителей Москвы пришли на джазовое мероприятие, чтобы послушать любимую музыку. Но в какой-то момент один из них потерял сознание.

По предварительным данным, инцидент произошел на Болотниковской улице. Подростки находились на танцполе, когда у 17-летнего юноши начался припадок. Друзья старшеклассника принесли ему воду, чтобы привести в чувство, но их усилия не увенчались успехом, сообщает издание kp.ru.

Вскоре пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у пациента кому, возникшую из-за употребления неустановленных веществ. Сотрудники правоохранительных органов вскоре установили, что школьник выпил с водой препарат, который в 1990-е годы считался лекарством. Пока нет информации о том, где юноша мог его приобрести.

#москва #наркотики #школьник #кома
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