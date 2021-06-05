В Японии считают Путина единственным, кто может решить курильский вопрос

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Президент России Владимир Путин является единственным человеком, который может решить вопрос о Курильских островах, уверен японский депутат Мунэо Судзуки.

По словам парламентария, заключение мирного договора между Россией и Японией возможно только при президентстве Владимира Путина. Судзуки добавил, что решение проблемы "северных территорий" можно найти только с помощью российского лидера.

Японский политик также призвал не упускать шанс и проводить переговоры с Путиным по курильскому вопросу.