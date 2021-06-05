«Противник со стальной волей»: что поразило нацистов после нападения на СССР

mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ

Ранним утром 22 июня 1941 года легионы Третьего рейха ступили на советскую землю, однако это вторжение прорабатывалось задолго до первого удара. Опыт бойцов нацистской Германии был колоссальным: к тому моменту они прошли половину Европы и отработали победные стратегии до автоматизма.

Подготовленные агентурой материалы давали немцам полное представление о том, как действуют дивизии и отряды Красной армии, какой стратегии придерживаются, где обнажают свои слабые места. Однако человеческий фактор остался для вермахта недосягаем.

После первых же боев на территории СССР командование во главе с Адольфом Гитлером столкнулось с неожиданными выводами. Что же так удивило правящую верхушку Третьего рейха?

До последнего человека

Известные своей расчетливостью немцы перед нападением на Советский Союз просчитали каждую деталь. Доходило до того, что командиры заставляли свои части действовать по определенным нормативам. К примеру, на захват пограничной заставы давалось не более двух часов. Уже в первые дни войны стало ясно, что ни одна нацистская дивизия не сдаст этот норматив на «отлично».

Погранзаставы стали для армии Гитлера первой серьезной преградой на пути к Москве. Даже если войска огибали крепость и уходили дальше, отрезанные от союзников солдаты продолжали сражаться до последнего патрона. Достаточно вспомнить Брестскую крепость, которая противостояла натиску нацистов больше месяца (последний командир был взят в плен 23 июля, хотя первоначально на штурм крепости немецкое командование отводило восемь часов).

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У молдавского села Стояновка 12 тысяч фашистов почти намертво «завязли» перед линией обороны, за которой располагалось всего 600 советских солдат. Им удалось продержаться 11 дней, периодически совершая внезапные контратаки.

Когда основные части армии рейха ушли вперед, в глубоком тылу против немцев продолжали сражаться около 50 погранзастав. Вот что писал о бойцах Красной армии начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта, генерал-полковник Франц Гальдер:

«Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем правилам наших боевых уставов. Теперь наши войска должны сражаться в соответствии с учебниками ближнего боя. В Польше и на Западе они могли пренебречь правилами, но здесь снова пришлось вспомнить о них».

Более того, чем тяжелее приходилось красноармейцам, тем яростнее они сопротивлялись. Об этом в своих донесениях писал пехотный генерал Гюнтер Блюментритт. Чего стоили советские «камикадзе», не желающие погибать в плену, и направляющие горящую технику прямо в ряды неприятеля. За самый первый день войны стальные ястребы Люфтваффе потеряли около 300 самолетов.

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Не помогала даже тактика «обезглавливания», на которую командование вермахта делало особые ставки. Считалось, что воины начнут действовать вслепую, оставшись без командира, но из раза в раз части Красной армии демонстрировали показательную организованность и сплоченность.

Дополняла картину поразительная выносливость, с которой защитники переносили тяжбы военного времени: холод, тьму, голод и животный страх.

«Это был противник со стальной волей, который безжалостно, но и не без знания оперативного искусства бросал свои войска в бой. От танковых клиньев на основании опыта войны в Европе ожидали гораздо больших результатов, но русские держались с неожиданной твердостью и упорством, даже когда их обходили и окружали», — вспоминал Курт фон Типпельскирх, генерал пехоты вермахта.

Феномен советских солдат в ФРГ изучали уже после окончания Второй мировой войны. «Русские войска неуязвимы при внезапных ударах», – писал полковник Айке Миддельдорф, один из ветеранов Восточного фронта. О воспоминаниях рядовых бойцов вермахта с полей сражений вы можете прочитать в нашем материале.