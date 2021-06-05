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Кудрин назвал причину отказа России от доллара в ФНБ

Экономика
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Кудрин назвал причину отказа России от доллара в ФНБ
photo.roscongress.org / Николай Корешков

Одной из причин отказа России от доллара в средствах ФНБ могли стать санкции США, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах ПМЭФ-2021.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее объявил об отказе от долларовых активов в Фонде национального благосостояния. При этом, по словам главы Минфина, в ФНБ возрастет доля китайского юаня, а также появится возможность размещать средства в золоте.

"Это не отменяет расчеты в долларах, которые осуществляются все равно между всеми странами", — объяснил Кудрин в беседе с журналистами телеканала "Россия-1".

Он подчеркнул, что жители России все также смогут покупать и обменивать доллары. Однако государство, по словам главы Счетной палаты, диверсифицирует свои резервы в другие активы.

#доллар #кудрин #счетная палата
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