Публицист Стариков назвал фильм «Турист» историей о настоящих русских героях

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кинолента "Турист" о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике является историей о настоящих русских героях. Об этом заявил публицист Николай Стариков.

По его словам, необходимо производить больше подобных фильмов. При этом они должны создаваться при поддержке государства, передает Федеральное агентство новостей.

"Такие фильмы обязательно нужны, но эти фильмы не должны идти самоходом. Они должны являться следствием продуманной государственной политики", — пояснил Стариков.

Он также добавил, что центральными персонажами киноленты являются настоящие герои, которые в данный момент крайне необходимы современному обществу.

"У российского зрителя всегда есть спрос на героя. И поскольку живем мы в очень неспокойном мире, то этот герой с большой вероятностью имеет отношение либо к силовым структурам, либо является военным. В этом нет ничего удивительного, потому что такова реальность и она не меняется на протяжении веков", — отметил публицист.

Фильм "Турист" рассказывает о российских инструкторах, работа которых позволила стабилизировать обстановку в ЦАР. Согласно сюжету киноленты, россиянин с позывным Турист прибывает в ЦАР в составе группы специалистов для подготовки Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA). В этот момент конгломерат группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC) пытается захватить власть в стране, развязывая кровопролитный конфликт.