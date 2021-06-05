Евро-2020 может стать последним турниром в карьере Бэйла

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Гарет Бэйл может завершить спортивную карьеру по окончании чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года.

Перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы может стать последним турниром в карьере атакующего полузащитника мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарета Бэйла. Футболист сообщил журналистам Goal, что примет окончательное решение после завершения турнира.

Контракт Бэйла с "Реалом" истекает в 2022 году. Минувший сезон он провел в "Тоттенхэме" на правах аренды. В 19 матчах АПЛ Бэйл забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Первый матч на Евро-2020 сборная Уэльса проведет 12 июня против Швейцарии. Также ее соперниками на групповом этапе станут команды Италии и Турции, которые встретятся в матче-открытии турнира.