Кардиолог Поленова назвала надежную защиту от метеозависимости

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Симптомы, которые проявляются у метеозависимых граждан, многочисленны и неспецифичны, заметила терапевт и кардиолог Наталья Поленова.

Метеозависимость является реакцией организма на перемену погоды. При этом официального диагноза, описывающего явление, в современной медицине нет. Чаще всего на такую проблему жалуются жители мегаполисов. В таких городах люди мало двигаются и редко бывают на воздухе.

В числе симптомов метеозависимости значатся: перепады давления, мигрень и головная боль, перемены настроения, обострение аллергии, боли в суставах. Также могут встречаться дефицит витамина D, затрудненное дыхание и бледность кожи.

"Устойчивая психика, здоровый и выносливый опорно-двигательный аппарат, отсутствие лишнего веса и вредных привычек, правильно подобранные лекарства от хронических заболеваний — надежная защита не только от колебаний погоды и "магнитных бурь", но и от рабочих гроз и семейного зноя", — рассказала РБК Поленова.

От мигрени метеозависимым людям исправиться непросто. Однако можно смягчить симптомы. Для этого стоит пить больше воды и сократить количество продуктов с кофеином. Также можно принять расслабляющую ванну.