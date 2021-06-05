Президент России возложил цветы к памятнику императору Александру III

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин приехал в Гатчину на церемонию открытия памятника императору Александру III. В ходе мероприятия политик произнес речь и возложил цветы.

Глава государства рассказал о планах правительства в скором времени объявить старт новых просветительских проектов. Власти намерены больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодых людей.

Путин также поздравил авторов памятника. По его словам, работа мастеров смогла отразить твердый характер российского императора.