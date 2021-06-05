Россияне порадовались за крымчан после наполнения Симферопольского водохранилища

Пользователь YouTube опубликовал видео, в котором рассказал о наполнении Симферопольского водохранилища и реки Салгир. Россияне в комментариях позитивно оценили новость.

Игорь Корсаков рассказал, что на территории полуострова прошли сильные ливни. Это позитивно повлияло на обстановку с водоснабжением. Река Салгир, которая впадает в Симферопольское водохранилище, вымыла глубокое русло благодаря осадкам. Автор видео утверждает, что площадь чаши водоема буквально растет на глазах. Комментаторы с радостью восприняли наполнение водохранилища.

"Принимай, Крым, воду. Господь инвестировал в водный проект Крыма дожди", — написал один из пользователей.

"Спасибо за информацию. Водохранилище наполнится. При Союзе знали, где строить. Крым с водой. Ура!" — добавил другой комментатор.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

Симферопольское водохранилище является одним из крупных искусственных водоемов полуострова. Его полный объем может достигать 36 млн кубометров.