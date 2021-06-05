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Россияне считают необходимым ввести в стране ограничения на управление самокатом

Общество
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Россияне считают необходимым ввести в стране ограничения на управление самокатом
Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Аналитики сервиса Superjob провели опрос и выяснили количество россиян, которые считают важным введение в стране ограничений на управление электросамокатом.

В ходе опроса, который проводился с 29 по 31 мая 2021 года в 375 городах страны, приняли участие 1600 россиян. В итоге 49% опрошенных высказались за введение в стране ограничений на управление самокатами.

"Против таких мер выступили 23% респондентов", — цитирует данные опроса РБК.

Идею введения ограничений из общего количества респондентов поддержало 52% мужчин. Кроме того, за необходимость появления ограничений на управление электросамокатом выступили респонденты возрастом 45 лет. Из числа опрошенных они составили 58%.

#опрос #superjob #электросамокат
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