Диетолог Мухина поддержала критику Онищенко в адрес McDonald’s в России

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Заявление о необходимости урегулирования продукции Nestle в России высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Парламентарий обратил внимание на этот вопрос после того, как стало известно, что более 60% продукции компании не соответствуют международным критериям здорового питания. Представителям Nestle необходимо предложить изменить политику, заметил Онищенко.

"Не просто взять и запретить, а вызвать их и предложить: или вы меняете свою политику, или мы вас просто уберем с нашего рынка. Тем более, что это продукция не первой необходимости", — отметил он.

Также Онищенко раскритиковал сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, которая "практически разрушила многовековую культуру питания россиян". При этом в других странах меню фастфуда корректируется в зависимости от локальных кулинарных традиций, напомнил депутат Госдумы. С его мнением в комментарии "Слову и Делу" согласилась звездный диетолог Марият Мухина.

"Даже в наших традициях можно приготовить гамбургер из ржаной муки, он будет полезный и вкусный. Почему бы не испечь гречневый гамбургер? Это будет просто ноу-хау, полезный, вкусный и недорогой", — считает специалист.

В заключение Мухина еще раз поддержала инициативу Геннадия Онищенко. Она подчеркнула, что в России необходимо заставить рестораны быстрого питания "прекратить травить население вредным продуктом".