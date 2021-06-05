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Политический аналитик Шрайбман бежал из Белоруссии после интервью Протасевича

Политика
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Политический аналитик Шрайбман бежал из Белоруссии после интервью Протасевича
wikipedia.org / Zscout370 / CC BY 2.0

Политический аналитик Артем Шрайбман в спешке уехал из Белоруссии. Поводом стали слова задержанного в Минске блогера Романа Протасевича.

Информацию об этом аналитик подтвердил в своем Telegram-канале. Ранее в Сети появилось откровенное интервью Протасевича, в котором он говорит о причастности Шрайбмана к чату Love Hata. Последний подозревается в координации протестных акций в республике.

В конце мая самолет рейса Афины — Вильнюс совершил экстренную посадку в белорусской столице после сообщения о минировании. Опасения не подтвердились, однако в ходе проверки документов среди пассажиров был выявлен Роман Протасевич, один из основателей Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским). Его задержали: блогера подозревают в совершении ряда преступлений.

#белоруссия #Протасевич #шрайбман
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