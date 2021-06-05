Губернатор Тверской области подвел итоги ПМЭФ для региона

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Тверская область успешно приняла участие в международном экономическом форуме в Петербурге.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал в интервью ФАН, что регион сумел заключить 12 сделок с целью продвижения по программе развития субъекта.

Руденя отметил, что те положения по улучшению и модернизации субъектов РФ, которые были озвучены российским лидером Владимиром Путиным, полностью совпадают с намерениями властей региона.

Собеседник агентства указал на новые преимущества для Тверской области в виде повышенной льготной ипотеки, возросшей до 6 млн рублей, а также подчеркнул важность ослабления налогового давления на предпринимателей в случае их официальной деятельности без активности на "сером" рынке.

Самыми важными направлениями, которым будет уделено особое внимание в будущем, Руденя называет экономическую открытость, демографическую политику, стимулирование развития бизнес-сегмента и создание комфортных условий в городах. Губернатор региона акцентировал внимание на том, что область подписала 12 соглашений на сумму в 91 млрд рублей.