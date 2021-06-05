Птицы бросили тысячи яиц в США из-за упавшего беспилотника

pixabay.com /

Пернатые бросили около трех тысяч яиц, испугавшись упавшего дрона. Они восприняли это как атаку хищника.

Инцидент произошел на острове-гнездовье в южной Калифорнии. Два беспилотника совершали незаконный полет в мае над природным заповедником в Хантингтон-Бич. По неизвестным причинам один из дронов рухнул рядом с гнездовьем. Несколько тысяч птиц сильно испугались и улетели, бросив гнезда с яйцами. В итоге птенцы, которые начинают вылупляться, остались без родителей и рискуют погибнуть, сообщает сайт 360tv.ru.

Сотрудники заповедника назвали инцидент безответственностью людей. По их словам, это один из самых масштабных случаев выброса яиц в прибрежной зоне. Несмотря на запрет, в заповеднике увеличивается количество посетителей, что объясняет активность дронов.