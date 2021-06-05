Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Петербурге

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Взрыв газа произошел на пятом этаже девятиэтажного дома на проспекте Энтузиастов. Один мужчина госпитализирован с ожогами, 40 человек были эвакуированы.

От взрыва в квартире вылетели окна, стена прогнулась на 30 сантиметров. Специалисты отвергли вероятность разрушения здания, так как стена не является несущей.

"Взрыв произошел не на кухне, а в дальней комнате. Наши сотрудники обследовали место происшествия. Утечки газа, неисправностей оборудования или повреждения магистрального газопровода нет. Пока там работают следователи и дознаватели, во всем подъезде подача газа отключена", — прокомментировал представитель "Петербурггаза".

По предварительным данным, возгорание произошло от искры. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится в НИИ им. Джанелидзе. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.