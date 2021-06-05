Украинский политолог рассказал, почему Байден хочет встретиться с Путиным

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Груз внутренних проблем и геополитические задачи толкают американского лидера Джо Байдена на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам украинского политолога Андрея Золотарева, Вашингтон попытается помешать формированию стратегических отношений Москвы и Пекина. Тесное сотрудничество РФ и КНР для США является худшим сценарием.

На вопрос, что Байден может предложить своему российскому коллеге, эксперт затруднился ответить.

Ранее стало известно, что главы государств встретятся в Женеве 16 июня. Швейцария уже начала аккредитацию журналистов, которая продлится до 11 июня. Кроме того, в этот день в стране могут ограничить перелеты гражданской авиации. Основными темами переговоров могут стать Украина, Белоруссия и стратегическая стабильность.