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Украинский политолог рассказал, почему Байден хочет встретиться с Путиным

Политика
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Украинский политолог рассказал, почему Байден хочет встретиться с Путиным
Global Look Press / Jonathan Ernst - Pool via CNP

Груз внутренних проблем и геополитические задачи толкают американского лидера Джо Байдена на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам украинского политолога Андрея Золотарева, Вашингтон попытается помешать формированию стратегических отношений Москвы и Пекина. Тесное сотрудничество РФ и КНР для США является худшим сценарием.

На вопрос, что Байден может предложить своему российскому коллеге, эксперт затруднился ответить.

Ранее стало известно, что главы государств встретятся в Женеве 16 июня. Швейцария уже начала аккредитацию журналистов, которая продлится до 11 июня. Кроме того, в этот день в стране могут ограничить перелеты гражданской авиации. Основными темами переговоров могут стать Украина, Белоруссия и стратегическая стабильность.

#сша #путин #байден #китай #золотарев
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