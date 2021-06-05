«Украинство головного мозга»: Киев нашел виновных в «потере» Крыма

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Крымский полуостров не дает покоя украинским чиновникам. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нашел еще одну причину выхода республики из состава страны. Выяснилось, что к референдуму 2014 года жителей Крыма подтолкнули немцы и французы.

«Именно эти две страны [Франция и Германия] в 2008 году отказали в ПДЧ [план действий по членству в НАТО] Украине и Грузии, — объяснил Данилов. — И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны».

Секретарь СНБО не оставил без внимания заявления западных политиков, которые часто проявляют «обеспокоенность» действиями России. Когда одно государство нарушает границы другого, «слишком мало быть обеспокоенным», уверен Данилов.

В Госдуме Данилову посоветовали провести еще более глубокий экскурс в историю и вспомнить про XII век. Если бы не бездействие рыцарей Тевтонского ордена, глядишь, Крым бы до сих пор оставался в составе Украины, уверен депутат Руслан Бальбек.

«Завтра эти киевские деятели обвинят Германию в том, что в свое время Тевтонский орден не уничтожил Русское государство, а Францию — в поражении Наполеона. Мол, не будь этого, Крым был бы украинский. Хочется спросить, а сейчас почему Украина до сих пор не в НАТО? Кто опять виноват?»

ФБА «Экономика сегодня» / Кирилл Оттер

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова к такому заявлению украинского секретаря отнеслась с иронией. На страницах своего Telegram-канала она обратила внимание на киевский список «должников», который в последнее время пополняется все стремительнее.

«Поразительно, но Украине должны все. Россия — газ и Крым, Франция и Германия — российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков; США — российский газ, Крым, оружие, политически поддерживать безответственное поведение украинских политиков. Кредиты, транши и жалеть — это Украине должны вообще все», — написала Захарова.

Риторика Алексея Данилова слегка сменилась: еще в январе этого года, когда президент Владимир Зеленский одобрил новый список санкций против российских физических и юрлиц, он советовал проинформировать о введенных ограничениях «компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств».

Такая тактика вполне характерна для Данилова, считает политолог, глава Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Эксперт уверен, что секретаря СНБО «настигла обида» за судьбу родной страны, которая изо дня в день усиливается из-за отстраненной политики Вашингтона в отношении Киева.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

При этом незадолго до 2008 года, на который ссылается украинский политик, Россия сама пыталась войти в ряды стран-членов Североатлантического альянса.

«Уж если Россию не приняли в НАТО, что уж говорить об Украине. <…> Это просто украинство головного мозга. Бедный Данилов настолько проникся идеей украинства, что готов сложить голову за вступление в Альянс. Страна не вступит в НАТО в ближайшее время, это уже всем очевидно по последним политическим ходам американцев и президента Джо Байдена», — заверил Коровин.

Помимо Германии и Франции, присоединение Украины к Плану действий по подготовке в 2008 году оспаривали Нидерланды, Италия, Бельгия, Испания, Португалия и еще несколько стран. Тогда Киеву сообщили, что дорожка в НАТО для украинцев расчищена, однако с тех пор Вашингтон получил практически полный контроль над вотчиной Владимира Зеленского, добавил политолог.

«НАТО – это инструмент геополитического контроля Запада, а геополитический контроль над Украиной у них и так есть. Для этого необязательно приглашать страну в Альянс. Запад может получить от Украины все, что угодно, в любой момент и без всяких условий. Если будет нужно, то под Киевом и так разместится американская военная база, тем более там уже есть несколько биолабораторий», — заключил Коровин.

Эксперт напомнил о том, что Джо Байден поменял позицию по трубопроводу «Северный поток — 2», несмотря на полную зависимость Украины от газовых поставок из РФ. Ранее Валерий Коровин уже рассказывал, почему глава Белого дома принял такое решение.