Речной теплоход затонул в Волге у берегов Самары

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Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области сообщили о затоплении речного теплохода "Барракуда" в Волге.

Специалисты ведомства получили сообщение о происшествии в 10:10 по московскому времени. Все произошло в районе острова Поджабный в Самарском районе города Самары при буксировке земснаряда.

В результате затопления "Барракуды" в Волге погибших и пострадавших нет. Для обследования акватории реки на место случившегося направлены поисково-спасательной службы Самарской области и центра ГИМС ГУ МЧС по Самарской области, передели в пресс-службе ведомства.