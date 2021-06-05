Двое напавших на новосибирского автоинспектора отправлены под арест

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Суд в Новосибирске удовлетворил ходатайство следствия. Двое мужчин отправлены в СИЗО после нападения на сотрудника ГИБДД.

По мнению правоохранителей, граждане применили силу в отношении стражей порядка. Это привело к потасовке и случайной смерти человека.

В конце мая наряд ДПС в ходе погони остановил иномарку. Правоохранители задержали водителя, но ему на помощь бросились приятели. Они попытались "отбить" товарища. Страж порядка был вынужден достать табельное оружие. Во время драки произошел случайный выстрел.