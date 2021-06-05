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Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом перед выборами

Политика
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Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом перед выборами
pixabay.com / Herbert Bieser

Претендент на пост президента Монголии, представитель Коалиции правых избирателей Дангаасурэнгийн Энхбат заразился коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.

Энхбат сообщил, что соблюдает режим самоизоляции. По его словам, никакие симптомы пока не проявились. Ранее политик получил первую дозу китайской вакцины Sinopharm. Кроме нее в стране используется еще три препарата от коронавируса: "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer.

Выборы президента Монголии назначены на 9 июня. Соперниками Энхбата являются кандидат от демократов Содномзундуйна Эрдэнэ и представитель правящей Монгольской народной партии Ухнаагийна Хурэлсуха.

#выборы #монголия #коронавирус #энхбат
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