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Власти Москвы введут ограничения на скорость движения электросамокатов в городе

Общество
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Власти Москвы введут ограничения на скорость движения электросамокатов в городе
pixabay.com /

Меры по регулированию передвижения на электросамокатах по улицам города в скором времени будут приняты в Москве, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Мэрия Москвы уже разработала определенные меры, регулирующие скорость движения электросамокатов и других подобных транспортных средств. Такое заявление журналистам во время Петербургского международного экономического форума сделал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Считаем, что любой самокат, который используется в городе, небезопасен для пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км/ч", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, недавно стало известно, что в комитете по транспорту и строительству Госдумы решили отрегулировать передвижение на электросамокатах, моноколесах и других подобных видах транспорта. Езду на них по тротуарам в наушниках хотят запретить, сообщает сайт 360tv.ru.

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