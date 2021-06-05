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Путин связал слова нового главы МИ-6 о России с отсутствием опыта

Политика
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Путин связал слова нового главы МИ-6 о России с отсутствием опыта
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Новый глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур изменит отношение к России, когда наберется опыта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Руководитель спецслужбы ранее заявил, что российское государство "объективно увядающая держава, экономически и демографически".

Путин прокомментировал высказывание Мура на встрече с главами мировых СМИ, которая проходила на полях Петербургского международного экономического форума. По словам президента, новый глава МИ-6 является молодым руководителем. Он изменит свое отношение к стране, когда наберется опыта.

Президент добавил, что Великобритании не следует переживать за Россию. Кроме того, он призвал Лондон не ухудшать отношения с Москвой, передает ТАСС.

#россия #великобритания #путин
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