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Президент России отметил хороший темп развития экономических связей с Великобританией

Политика
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Президент России отметил хороший темп развития экономических связей с Великобританией
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Россия и Великобритания в условиях пандемии смогли сохранить хороший темп развития экономических связей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства 4 июня провел встречу с руководителями мировых информационных агентств. Во время мероприятия он поговорил о перспективах развития российско-британских отношений.

"Даже за прошлый пандемийный год, когда у нас сократились товарообороты с очень многими странами мира, с Великобританией он вырос на 54%. Это рекордный показатель", — сказал лидер страны на встрече, организованной ТАСС.

Путин также отметил, что торговые отношения между Москвой и Лондоном способствуют развитию РФ.

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