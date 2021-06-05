Путин рассказал об отношениях с Ангелой Меркель

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Канцлер Германии Ангела Меркель показала себя как опытного политика и надежного человека, заявил президент РФ Владимир Путин.

В период управления Германией между Меркель и Путиным сформировались устойчивые деловые отношения. Канцлер умело отстаивала интересы государства и способствовала стабильности в отношениях Москвы и Берлина, подчеркнул российский лидер.

Также Путин выразил надежду на сохранение таких же надежных отношений с ФРГ при новом руководстве.

Ангела Меркель сообщила о своем уходе в январе 2021 года. Она покинет пост канцлера после сентябрьских выборов в бундестаг ФРГ. Действующий канцлер пояснила, что желает ускорения процесса формирования нового правительства государства.