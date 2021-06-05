Путин рассказал об отношениях с Ангелой Меркель

kremlin.ru / Администрация Президента РФ
Канцлер Германии Ангела Меркель показала себя как опытного политика и надежного человека, заявил президент РФ Владимир Путин.
В период управления Германией между Меркель и Путиным сформировались устойчивые деловые отношения. Канцлер умело отстаивала интересы государства и способствовала стабильности в отношениях Москвы и Берлина, подчеркнул российский лидер.
Также Путин выразил надежду на сохранение таких же надежных отношений с ФРГ при новом руководстве.
Ангела Меркель сообщила о своем уходе в январе 2021 года. Она покинет пост канцлера после сентябрьских выборов в бундестаг ФРГ. Действующий канцлер пояснила, что желает ускорения процесса формирования нового правительства государства.