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Журналист Мирзаян уверен в сближении Белоруссии и России на фоне санкций Евросоюза

Политика
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Журналист Мирзаян уверен в сближении Белоруссии и России на фоне санкций Евросоюза
pixabay.com /

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ и журналист Геворг Мирзаян заявил, что Россия выиграла в ситуации с задержанием журналиста Романа Протасевича в Минске.

Основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) был задержан в столице Белоруссии. После этого Евросоюз заявил о намерениях ввести санкции против республики. Геворг в беседе с корреспондентом "Украины.ру" объяснил, что этот инцидент только укрепил связи Белоруссии и России.

"Европейская дверь белорусской многовекторности не просто закрывается, а еще и заколачивается досками со стороны самого Евросоюза», — написал Мирзаян.

Он подчеркнул, что ЕС санкциями против Белоруссии буквально толкают страну "в объятия" России. По словам Мирзаяна, действия ЕС усилят экономические и торговые отношения Минска и Москвы.

#россия #евросоюз #санкции #белоруссия
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