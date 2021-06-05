Сотрудник СИЗО-8 в Котельниках задержан по делу о разглашении гостайны

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Правоохранители задержали сотрудника СИЗО-8 в городе Котельники Московской области по подозрению в разглашении государственной тайны.

У задержанного изъяты носители информации, которые он планировал передать третьим лицам, не обладающим доступом к гостайне.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий на автомобильной стоянке, расположенной на территории одного из крупных торговых центров в Котельниках, сотрудниками УСБ ФСИН России задержан один из сотрудников ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по Московской области по подозрению в разглашении государственной тайны", — говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения. Следствие по данному делу продолжается.