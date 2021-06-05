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Сборная Бразилии по футболу может пропустить домашний Кубок Америки

Спорт
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Сборная Бразилии по футболу может пропустить домашний Кубок Америки
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Бразильская футбольная сборная не желает участвовать в перенесенном в страну Кубке Америки 2021 года.

Главный тренер сборной Бразилии Тите и полузащитник команды Каземиро сообщили, что футболисты остались недовольны переносом Кубка Америки в страну. По информации зарубежных СМИ, они уже обсуждали с Рожерио Кабокло возможность отказа от участия в турнире или отмену соревнований.

Глава бразильской федерации футбола на этот счет пока не высказывался. Кубок Америки был перенесен из Колумбии и Аргентины. В нем примут участие десять национальных сборных. Действующим победителем турнира является Бразилия, которая выиграла Кубок Америки в 2019 году.

#футбол #спорт #Кубок Америки #Брализия
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