Сборная Бразилии по футболу может пропустить домашний Кубок Америки

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Бразильская футбольная сборная не желает участвовать в перенесенном в страну Кубке Америки 2021 года.

Главный тренер сборной Бразилии Тите и полузащитник команды Каземиро сообщили, что футболисты остались недовольны переносом Кубка Америки в страну. По информации зарубежных СМИ, они уже обсуждали с Рожерио Кабокло возможность отказа от участия в турнире или отмену соревнований.

Глава бразильской федерации футбола на этот счет пока не высказывался. Кубок Америки был перенесен из Колумбии и Аргентины. В нем примут участие десять национальных сборных. Действующим победителем турнира является Бразилия, которая выиграла Кубок Америки в 2019 году.