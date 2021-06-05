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Депутат Шеремет упрекнул Киев в гнусных попытках помешать украинцам проехать в Крым

Политика
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Депутат Шеремет упрекнул Киев в гнусных попытках помешать украинцам проехать в Крым
Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Киевские власти мешают украинцам проехать в Крым, чтобы они не увидели позитивного преображения полуострова, уверен депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

На Украине тайно рассмотрели вопрос о "дополнительных мерах безопасности на границе с Крымом". Депутат Шеремет уверен, что Киев прикрывается "безопасностью", не желая пускать украинцев на российский полуостров.

"Под ширмой мер безопасности стоят гнусные попытки киевских властей создать массу препятствий и усложнить проезд в Крым", — сказал Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

В летний курортный сезон многие жители Украины хотят поехать на отдых в Крым, и это злит киевских властей, заключил парламентарий.

#россия #украина #крым
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