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Глава СОМБ Иванов раскритиковал RFI за абсурдную рецензию на фильм "Турист"

Общество
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Глава СОМБ Иванов раскритиковал RFI за абсурдную рецензию на фильм «Турист»
Кадр из фильма «Турист» /

Предвзятую рецензию французской прессы на российский остросюжетный фильм "Турист" высмеяли в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ).

Кинокартину подвергли пристрастному разбору во французском издании RFI. Поскольку Парижу все еще не дает покоя тот факт, что при содействии Москвы в ЦАР удалось навести порядок без вмешательства французской стороны, рецензия от RFI на вышедший недавно фильм "Турист" отличали едкие формулировки и нападки на российских специалистов в республике. Ведь именно о них идет речь в киноленте.

Председатель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов отметил, что в рецензии французские журналисты решили копнуть поглубже и предположили, что "Турист" был снят якобы в качестве завлекательной рекламы работы в командах инструкторов в Центральноафриканской Республике. В СОМБ высмеяли попытку иностранной прессы выдать желаемое за действительное.

"Господа, окститесь, никакой необходимости в вербовке нет. Еще до премьеры фильма к нам на работу очередь из желающих выстраивалась. Если следовать вашей логике — целью фильма "Люди в черном" является вербовка сотрудников на работу в нью-йоркском метрополитене. Полный абсурд", — цитирует Иванова ФАН.

Премьера "Туриста" прошла в ЦАР 14 мая, фильм показали на главном стадионе в городе Банги. В России премьерный показ состоялся 19 мая на канале НТВ. Иванову посчастливилось посмотреть фильм непосредственно в ЦАР.

#турист #цар #СОМБ
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