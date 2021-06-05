На Украине предложили отозвать Кравчука из ТКГ по Донбассу

wikipedia.org / The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland / CC BY-SA 3.0 pl

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" предложила отозвать главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука с занимаемого поста.

Кравчук ранее отметил, что ОПЗЖ следует "выжечь" с политического поля Украины. Представители партии в распространенном заявлении назвали действия главы киевской делегации в ТКГ провокационными. По их мнению, инициативы политика заводят переговорный процесс по Донбассу в тупик.

В партии считают, что Кравчук пытается поддержать курс власти на политический террор. Представители ОПЗЖ также заявили, что политик построил карьеру на следовании генеральной линии КПСС.