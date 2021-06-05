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ЛНР обвинила ВСУ в возведении новых позиций в Донбассе

Армия
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ЛНР обвинила ВСУ в возведении новых позиций в Донбассе
Федеральное агентство новостей /

Военнослужащие ВСУ оборудуют новые позиции на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, военнослужащие роты инженерного обеспечения 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ возводят новые укрепленные позиции и фортификационные сооружения в районе населенного пункта Катериновка.

"В нарушение первого пункта дополнительных мер нашей разведкой зафиксированы работы по инженерному дооборудованию позиций 1-го батальона 92-й бригады в районе населенного пункта Катериновка", — пояснил он.

Филипоненко также добавил, что к настоящему моменту военнослужащие ВСУ оборудовали более 60 метров новых траншей.

#донбасс #всу #лнр
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