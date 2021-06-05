Путин заявил о важной роли России и США в мире

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Россия, как и США, играет очень значимую роль в международном сообществе. Вашингтону придется признать существование российского государства, заявил президент Владимир Путин.

Москва осознает важную роль и большой политический вес Вашингтона в мире, однако власти страны настаивают на возвращении США к взаимному уважению интересов. Россия есть, была и будет, и с этим необходимо смириться, отметил глава государства на полях Петербургского международного экономического форума.