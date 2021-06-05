Глава Россельхознадзора объяснил необходимость яиц для производства вакцины от COVID-19

Невские Новости / Евгения Авраменко

Импорт куриных яиц необходим России для производства вакцин, в том числе от коронавируса. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он уточнил, что при изготовлении вакцин используются яйца, свободные от патогенной микрофлоры. При этом в России нет фабрик, которые производят такие яйца, отметил Данкверт.

"Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное", — рассказал глава Россельхознадзора в интервью РБК на ПМЭФ-2021.

Данкверт также рассказал о ситуации с ростом цен на яйца. Он уточнил, что яйца в РФ дорожают каждый год перед Пасхой из-за растущего спроса. После этого, по словам Данкверта, стоимость продукции постепенно снижается, и к осени ситуация на рынке успокаивается.