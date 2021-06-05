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Дерипаска рассказал о важности модернизации таможни и транспорта

Экономика
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Дерипаска рассказал о важности модернизации таможни и транспорта
Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Предприниматель Олег Дерипаска озвучил свое мнение, как нарастить мощь российской экономики.

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в интервью РБК о том, как Россия может увеличить свой внутренний валовый продукт в течение десяти лет в 2,5 раза.

Дерипаска уверен в том, что первостепенной задачей реформирования отечественной экономики является увеличение рынка облигаций, после чего станет возможным создание большего потенциала для развития предпринимательства.

После этого, считает собеседник издания, необходимо будет вкладываться в обновление таможенной системы и транспортной инфраструктуры, чтобы ускорить и уплотнить взаимодействие между Европой и Азией.

#дерипаска #ввп россии #ПМЭФ-2021
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