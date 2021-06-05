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Один человек стал жертвой взрыва на угольной шахте в Китае

Происшествия
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Один человек стал жертвой взрыва на угольной шахте в Китае
pixabay.com /

ЧП в шахте компании "Хэби мэйдянь" произошло в результате взрыва газа и угольной пыли. Скончался один человек, семеро пропали без вести.

Мощный взрыв газа прогремел на угольной шахте компании "Хэби мэйдянь" в КНР. В результате происшествия погиб один рабочий. Еще семь человек пропали без вести. Спасатели развернули спецоперацию по поиску шахтеров.

Трагедия произошла в городском уезде Хэби в центральной провинции Хэнань в пятницу около 17:50 по местному времени (12:50 мск). Специалистам предстоит установить точные причины и обстоятельства ЧП.

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