Один человек стал жертвой взрыва на угольной шахте в Китае

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ЧП в шахте компании "Хэби мэйдянь" произошло в результате взрыва газа и угольной пыли. Скончался один человек, семеро пропали без вести.

Мощный взрыв газа прогремел на угольной шахте компании "Хэби мэйдянь" в КНР. В результате происшествия погиб один рабочий. Еще семь человек пропали без вести. Спасатели развернули спецоперацию по поиску шахтеров.

Трагедия произошла в городском уезде Хэби в центральной провинции Хэнань в пятницу около 17:50 по местному времени (12:50 мск). Специалистам предстоит установить точные причины и обстоятельства ЧП.