Путин объяснил, почему Россия не отказывается от доллара

kremlin.ru / Администрация президента России

Россия продолжит использовать доллара в качестве резервной валюты и универсального средства расчетов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, действие санкций США не позволяет России осуществлять долларовые расчеты в сфере военно-технического сотрудничества, однако это не означает, что Москва намерена отказываться от использования американской валюты.

"Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов — это не так. Я говорил о другом. Я говорил о том, что Соединенные Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер", — прояснил глава государства.

Путин также добавил, что действие американских санкций наносит серьезный ущерб Вашингтону, а также способствует переходу России на расчеты в других валютах.