Западная периферия антициклона принесет в Петербург жаркую погоду 5 июня

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Жаркая и сухая погода ожидает жителей Петербурга на выходных, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Западная периферия антициклона, который пришел в Северную столицу, продолжит влиять на установившуюся погоду. Из-за него в городе не будет туч. Средняя температура воздуха в Петербурге достигнет +28 градусов, добавил Леус.

"5 июня температура воздуха выйдет на максимум с начала лета — она станет на 6 –7 градусов выше нормы", — сообщил синоптик в Facebook.

В ближайшие дни регионы Урала и Сибири ждет аномальное похолодание. В некоторых местах столбик термометра опустится до 5 градусов мороза, сообщает сайт 360tv.ru.