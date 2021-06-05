Губернатор Азаров: Я не езжу по Самарской области в розовых очках

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

За последние несколько лет власти Самарской области отремонтировали и отстроили более 1200 километров дорог, однако проблем по этой части все еще хватает.

Корреспондент «Политики Сегодня» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) побеседовал с главой региона Дмитрием Азаровым, который дал свою оценку качества самарских трасс.

«Дороги области – это огромный пласт нашей работы. <…> Огромное количество накопившихся проблем требует нашего внимания, заботы и опережающего решения этих вопросов. Я сам часто езжу за рулем, я не езжу в розовых очках и сейчас с вами общаюсь без них. Я понимаю, какое еще море проблем есть в регионе. Но это только мотивирует нас на еще более оперативную и системную работу. Результаты уже есть», — заявил управленец.

Азаров обратил внимание, что в 2020 году регион стал одним из лучших в стране по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом критика губернатора в его Instagram продолжает набирать обороты.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Доверие со стороны местных жителей глава региона планирует завоевать с помощью творческого подхода. 8 марта этого года Дмитрий Азаров поздравил прекрасных дам композицией «Королева красоты» в собственном исполнении. На этом губернатор останавливаться не собирается.

«Я уже и стихи читал, и песни пел. Теперь вот жду от прекрасной половины человечества каких-то предложений, потому что, боюсь, собственные креативные идеи уже закончились», — посетовал Азаров.

Подробнее о том, как прошли первый, второй и третий дни Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, вы можете прочитать в серии наших репортажей.