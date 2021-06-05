Задержанный напал на полицейских в изоляторе под Ростовом

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СК в Ростовской области возбудил уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Фигурантом стал 33-летний житель Морозовского района.

Инцидент с избиением правоохранителей произошел в мае текущего года. Сотрудники полиции задержали дебошира за жестокое избиение и привезли в изолятор, но агрессор не собирался останавливаться и напал на троих полицейских прямо в СИЗО. Он избил ногами и руками трех стражей порядка в МО МВД РФ "Морозовский".

Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения. Против мужчины возбудили уголовное дело. За нападение на полицейских ему грозит реальный срок.

Пьяная женщина вызвала, а затем избила полицейских в ЯНАО, сообщал сайт 360tv.ru. Она хватала сотрудников правопорядка за волосы и одежду, а также использовала нецензурную лексику.