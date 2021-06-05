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Португалия и Испания хотят провести ЧМ-2030

Спорт
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Португалия и Испания хотят провести ЧМ-2030
Global Look Press / Nuno Guimaraes via www.imago-ima / www.imago-images.de

Португалия и Испания готовы провести чемпионат мира по футболу 2030 года.

Испанский премьер-министр Педро Санчес и его португальский коллега Антониу Кошта накануне подписали в Мадриде документ о поддержке совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Церемония прошла перед контрольным матчем между странами, который не выявил сильнейшего.

Заявка Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 стала уже восьмой. Стоит отметить, что с 2026 года на чемпионатах мира будут выступать 48 национальных сборных. Действующим победителем турнира является Франция.

#футбол #спорт #испания #португалия #ЧМ-2020
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